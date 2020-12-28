В Шуше создано карабахское адвокатское бюро

"Нам предстоят такие почетные задачи, как создание в Карабахском регионе новых адвокатских структур. Нашим гражданам, которые вернутся на родные земли, родину своих предков, должна оказываться качественная юридическая помощь, обеспечиваться доступность юр

"Нам предстоят такие почетные задачи, как создание в Карабахском регионе новых адвокатских структур. Нашим гражданам, которые вернутся на родные земли, родину своих предков, должна оказываться качественная юридическая помощь, обеспечиваться доступность юридической помощи для них. Адвокатура в скором времени будет выполнять и эту задачу. Коллегия адвокатов начнет работать на территориях, где годами не обеспечивалась доступность юридической помощи. Уже создано карабахское адвокатское бюро, оно будет располагаться в Шуше. Мы попытаемся приложить все усилия для организации деятельности этой структуры".

Как передает Report, об этом сказал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

А.Багиров отметил, что учреждение распоряжением президента Ильхам Алиева от 25 декабря 2019 года Дня адвоката – 28 декабря имеет большое значение:

"Отметить профессиональный праздник в год победы в Отечественной войне вселяет гордость. Сегодня мы посчитали своим долгом посетить Аллею почетного захоронения и почтить память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также память шехидов, павших в Отечественной войне ради суверенитета и территориальной целостности нашей страны".