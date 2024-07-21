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В Шуше состоялся показ фильма "Великое возвращение" Карабах"

В Шуше состоялся показ фильма "Великое возвращение" Карабах" В рамках II Шушинского глобального медиа-форума для участников состоялся показ фильма "Böyük Qayıdış: Qarabağ” ("Великое возвращение: Карабах").
Карабах
21 июля 2024 г. 19:47
В Шуше состоялся показ фильма Великое возвращение Карабах

В рамках II Шушинского глобального медиа-форума для участников состоялся показ фильма "Böyük Qayıdış: Qarabağ” ("Великое возвращение: Карабах").

Как передает из города Шуша сотрудник Report, фильм повествует о возвращении в Карабах и возрождении жизни в этом регионе, а также о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Автор фильма, журналист TRT World Обай Шахбандар, рассказал, что главной целью фильма было не только показать исторические и политические аспекты конфликта, но и рассказать о справедливой борьбе и судьбах людей, которые продолжали жить с надеждой на будущее даже в самых сложных условиях.

Соавтор документального фильма Аднан Гусейн отметил, что они постарались показать силу и боевой дух азербайджанцев. Он подчеркнул, что в рамках программы "Большое возвращение" вынужденные переселенцы, когда-то изгнанные с родных земель, возвращаются домой, села и города восстанавливаются, в Карабахе идет процесс возрождения.

Фильм также затрагивает тему целенаправленного разрушения исторического и культурного наследия Карабаха в период армянской оккупации, своими впечатлениями делятся местные жители, вернувшиеся в Агдам, Шушу, Лачын, Физули, Зангилан, о проделанной работе рассказывают представители власти, сотрудники различных организаций, экоактивисты.

ФОТО: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada "Böyük Qayıdış: Qarabağ" filminin nümayişi baş tutub

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