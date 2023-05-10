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В Шуше состоялось открытие вывесок на пересечении улиц Гейдара Алиева и 8 Ноября

В Шуше состоялось открытие вывесок на пересечении улиц Гейдара Алиева и 8 Ноября 10 мая в Шуше состоялось открытие вывесок на пересечении улиц Гейдара Алиева и 8 Ноября.
Карабах
10 мая 2023 г. 15:47
В Шуше состоялось открытие вывесок на пересечении улиц Гейдара Алиева и 8 Ноября

10 мая в Шуше состоялось открытие вывесок на пересечении улиц Гейдара Алиева и 8 Ноября.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Глава государства и первая леди были проинформированы о работе, которая будет проделана на этих улицах.

Отмечалось, что протяженность улицы Гейдара Алиева составляет 1 751 метр, а ширина – колеблется в соответствии с дорожным полотном от 10 до 14 метров. Протяженность улицы 8 Ноября составляет 2 912 метров, а ширина - 10 метров.

Эти улицы также будут реконструированы на современном уровне, планируется создать всю необходимую инфраструктуру.

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Версия на английском языке Signs at intersection of Heydar Aliyev and 8 November streets unveiled in Shusha
Версия на азербайджанском языке Şuşada Heydər Əliyev və 8 Noyabr küçələrinin kəsişməsində lövhələrin açılışı olub

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