В Шуше состоялось открытие вывесок на пересечении улиц Гейдара Алиева и 8 Ноября

10 мая в Шуше состоялось открытие вывесок на пересечении улиц Гейдара Алиева и 8 Ноября.

10 мая в Шуше состоялось открытие вывесок на пересечении улиц Гейдара Алиева и 8 Ноября.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Глава государства и первая леди были проинформированы о работе, которая будет проделана на этих улицах.

Отмечалось, что протяженность улицы Гейдара Алиева составляет 1 751 метр, а ширина – колеблется в соответствии с дорожным полотном от 10 до 14 метров. Протяженность улицы 8 Ноября составляет 2 912 метров, а ширина - 10 метров.

Эти улицы также будут реконструированы на современном уровне, планируется создать всю необходимую инфраструктуру.