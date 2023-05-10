В Шуше состоялось открытие мечети Саатлы после реставрационных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии в Шуше мечети Саатлы после реставрационных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева.

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии в Шуше мечети Саатлы после реставрационных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает Report , глава государства и первая леди были проинформированы о проделанной работе.

Было сообщено, что мечеть Саатлы в Шуше была построена в 1883 году по проекту архитектора Кербалаи Сафихана Карабаги. На месте, где была построена мечеть Саатлы, являющаяся памятником архитектуры XIX века, находились соединенные друг с другом здания медресе и мечети, в которой ранее преподавал Молла Панах Вагиф.

В период оккупации города Шуша мечеть Саатлы, как и другие мечети, была разрушена армянами. В декабре 2021 года Фонд Гейдара Алиева начал реставрацию мечети. Консервационные и реставрационные работы выполнены консорциумом азербайджанских, итальянских и турецких компаний под контролем австрийской компании Wehdorn Architekten при финансовой поддержке PASHA Holding. При этом сохранен первоначальный архитектурный стиль мечети.

Были устранены вмешательства в архитектуру в мечети, произведенные во время оккупации, укреплены стены. Также были осуществлены работы по укреплению поврежденной передней колонны, восстановлен пол мечети.

В результате проведенного анализа был установлен первоначальный цвет узоров минарета, что учтено при его реставрации, орнаменты сохранены до мельчайших деталей.

Глава государства, первая леди и члены их семьи посадили дерево во дворе мечети.