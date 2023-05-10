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В Шуше состоялось открытие мечети Саатлы после реставрационных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева

В Шуше состоялось открытие мечети Саатлы после реставрационных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева 10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии в Шуше мечети Саатлы после реставрационных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева.
Карабах
10 мая 2023 г. 22:31
В Шуше состоялось открытие мечети Саатлы после реставрационных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии в Шуше мечети Саатлы после реставрационных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди были проинформированы о проделанной работе.

Было сообщено, что мечеть Саатлы в Шуше была построена в 1883 году по проекту архитектора Кербалаи Сафихана Карабаги. На месте, где была построена мечеть Саатлы, являющаяся памятником архитектуры XIX века, находились соединенные друг с другом здания медресе и мечети, в которой ранее преподавал Молла Панах Вагиф.

В период оккупации города Шуша мечеть Саатлы, как и другие мечети, была разрушена армянами. В декабре 2021 года Фонд Гейдара Алиева начал реставрацию мечети. Консервационные и реставрационные работы выполнены консорциумом азербайджанских, итальянских и турецких компаний под контролем австрийской компании Wehdorn Architekten при финансовой поддержке PASHA Holding. При этом сохранен первоначальный архитектурный стиль мечети.

Были устранены вмешательства в архитектуру в мечети, произведенные во время оккупации, укреплены стены. Также были осуществлены работы по укреплению поврежденной передней колонны, восстановлен пол мечети.

В результате проведенного анализа был установлен первоначальный цвет узоров минарета, что учтено при его реставрации, орнаменты сохранены до мельчайших деталей.

Глава государства, первая леди и члены их семьи посадили дерево во дворе мечети.

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Версия на английском языке Saatli Mosque opened in Shusha after restoration work carried out by Heydar Aliyev Foundation
Версия на азербайджанском языке Şuşada Heydər Əliyev Fondunun bərpa etdiyi Saatlı məscidinin açılışı olub

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