В Шуше пройдет организованный Фондом Гейдара Алиева фестиваль “Хары Бюльбюль”

Предстоящий музыкальный фестиваль “Хары Бюльбюль” пройдет на Джидырдюзю спустя 32 года

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в культурной столице Азербайджана - Шуше пройдет музыкальный фестиваль “Хары Бюльбюль”.

Об этом Report сообщили в Фонде Гейдара Алиева.

Было отмечено, что музыкальный фестиваль, носящий имя являющегося символом Шуши цветка, был впервые организован в мае 1989 года на волшебной Шушинской равнине Джидырдюзю.

Предстоящий музыкальный фестиваль “Хары Бюльбюль” пройдет на Джидырдюзю спустя 32 года при организации Фонда Гейдара Алиева. В настоящее время ведутся последние подготовительные работы к фестивалю.

В рамках фестиваля на Джидырдюзю будет организована программа, состоящая из народных песен и классической музыки.