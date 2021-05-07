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В Шуше пройдет организованный Фондом Гейдара Алиева фестиваль “Хары Бюльбюль”

В Шуше пройдет организованный Фондом Гейдара Алиева фестиваль “Хары Бюльбюль” Предстоящий музыкальный фестиваль “Хары Бюльбюль” пройдет на Джидырдюзю спустя 32 года
Карабах
7 мая 2021 г. 17:03
В Шуше пройдет организованный Фондом Гейдара Алиева фестиваль “Хары Бюльбюль”
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В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в культурной столице Азербайджана - Шуше пройдет музыкальный фестиваль “Хары Бюльбюль”.

Об этом Report сообщили в Фонде Гейдара Алиева.

Было отмечено, что музыкальный фестиваль, носящий имя являющегося символом Шуши цветка, был впервые организован в мае 1989 года на волшебной Шушинской равнине Джидырдюзю.

Предстоящий музыкальный фестиваль “Хары Бюльбюль” пройдет на Джидырдюзю спустя 32 года при организации Фонда Гейдара Алиева. В настоящее время ведутся последние подготовительные работы к фестивалю.

В рамках фестиваля на Джидырдюзю будет организована программа, состоящая из народных песен и классической музыки.

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Версия на английском языке Heydar Aliyev Foundation to organize “Khari Bulbul” Music Festival in Shusha 
Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Şuşada "Xarıbülbül" musiqi festivalı keçiriləcək

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