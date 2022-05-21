В Шуше состоялось совместное заседание парламентских комитетов

В Шуше проходит совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по вопросам молодежи и спорта и семьи, женщин и детей.

В Шуше завершилось совместное заседание парламентских комитетов по делам молодежи и спорта и по вопросам семьи, женщин и детей.

Как сообщает Report, сначала участники заседания почтили минутой молчания память шехидов, героически сражавшихся за освобождение азербайджанских земель.

Затем депутаты обсудили вопросы повестки заседания.



Таким образом, заседание комитетов Милли Меджлиса в Шуше завершилось.

14:03

В Шуше проходит совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по вопросам молодежи и спорта и семьи, женщин и детей.

Как передает Report, в повестку заседания с участием депутатом Милли Меджлиса входят два вопроса:

1. Просвещение молодежи и спортсменов, представляющих нашу страну на соревнованиях, в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики от 5 января 2022 года об объявлении 2022 года в Азербайджанской Республике "Годом Шуши".

2. Семейные ценности и права женщин в истории Карабаха.