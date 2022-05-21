О нас

В Шуше состоялось совместное заседание парламентских комитетов

В Шуше состоялось совместное заседание парламентских комитетов В Шуше проходит совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по вопросам молодежи и спорта и семьи, женщин и детей.
Карабах
21 мая 2022 г. 15:03
В Шуше состоялось совместное заседание парламентских комитетов

В Шуше завершилось совместное заседание парламентских комитетов по делам молодежи и спорта и по вопросам семьи, женщин и детей.

Как сообщает Report, сначала участники заседания почтили минутой молчания память шехидов, героически сражавшихся за освобождение азербайджанских земель.

Затем депутаты обсудили вопросы повестки заседания.

Таким образом, заседание комитетов Милли Меджлиса в Шуше завершилось.

14:03

В Шуше проходит совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по вопросам молодежи и спорта и семьи, женщин и детей.

Как передает Report, в повестку заседания с участием депутатом Милли Меджлиса входят два вопроса:

1. Просвещение молодежи и спортсменов, представляющих нашу страну на соревнованиях, в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики от 5 января 2022 года об объявлении 2022 года в Азербайджанской Республике "Годом Шуши".

2. Семейные ценности и права женщин в истории Карабаха.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şuşada Milli Məclisin komitələrinin birgə iclası keçirilib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Joint meeting of Milli Majlis committees underway in Shusha

Самое важное

Джавид Османов: США ценят решительный политический курс президента Азербайджана
Джавид Османов: США ценят решительный политический курс президента Азербайджана
21 мая 2022 г. 12:41
В Южной Корее выбрали нового премьер-министра
В Южной Корее выбрали нового премьер-министра
21 мая 2022 г. 03:40
Джозеф Байден: Гуманитарная помощь Азербайджана Украине является важным посланием
Джозеф Байден: Гуманитарная помощь Азербайджана Украине является важным посланием
20 мая 2022 г. 20:20
Байден: США готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией
Байден: США готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией
20 мая 2022 г. 20:15
Высота волн в Каспийском море достигла 3,6 метров, в Шахдаге выпал снег
Высота волн в Каспийском море достигла 3,6 метров, в Шахдаге выпал снег
20 мая 2022 г. 18:31
Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы
Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы
20 мая 2022 г. 15:34
Ильхам Алиев: К сожалению, представители ЮНЕСКО не посетили освобожденные от оккупации территории
Ильхам Алиев: К сожалению, представители ЮНЕСКО не посетили освобожденные от оккупации территории
20 мая 2022 г. 15:13
Президент: Азербайджан осуществляет плодотворное и успешное сотрудничество с ИСЕСКО
Президент: Азербайджан осуществляет плодотворное и успешное сотрудничество с ИСЕСКО
20 мая 2022 г. 15:12
На восстановление Шушинской реальной школы выделен 1 млн манатов
На восстановление Шушинской реальной школы выделен 1 млн манатов
20 мая 2022 г. 14:26
Созданы Военный институт имени Гейдара Алиева и Институт военного управления
Созданы Военный институт имени Гейдара Алиева и Институт военного управления
20 мая 2022 г. 14:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi