В Шуше проходит международная конференция по разминированию

В Шуше начала работу международная конференция по разминированию.

В Шуше начала работу международная конференция по разминированию.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Программой Развития ООН (ПРООН) и Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

В ходе мероприятия участники обменяются опытом в области разминирования, будет обсужден вопрос продвижения гендерной инклюзивности посредством создания первых женских команд по разминированию в Азербайджане, а также потенциально более широкого участия НПО в разминировании. Как ожидается, данный проект позволит укрепить и расширить институциональный потенциал ANAMA в области стратегии и управления данными.