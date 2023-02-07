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В Шуше проходит международная конференция по разминированию

В Шуше проходит международная конференция по разминированию В Шуше начала работу международная конференция по разминированию.
Карабах
7 февраля 2023 г. 12:59
В Шуше проходит международная конференция по разминированию

В Шуше начала работу международная конференция по разминированию.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Программой Развития ООН (ПРООН) и Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

В ходе мероприятия участники обменяются опытом в области разминирования, будет обсужден вопрос продвижения гендерной инклюзивности посредством создания первых женских команд по разминированию в Азербайджане, а также потенциально более широкого участия НПО в разминировании. Как ожидается, данный проект позволит укрепить и расширить институциональный потенциал ANAMA в области стратегии и управления данными.

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Версия на английском языке ФотоShusha hosts international conference on demining
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada BMT və ANAMA-nın təşkilatçılığı ilə minatəmizləmə üzrə beynəlxalq konfrans keçirilir

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