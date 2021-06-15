О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Шуше представлена композиция "Музыкальное наследие и карабахские кони на Джыдыр дюзю"

В Шуше представлена композиция "Музыкальное наследие и карабахские кони на Джыдыр дюзю" 15 июня в Шуше при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева была представлена музыкальная композиция "Музыкальное наследие и карабахские кони на Джыдыр дюзю".
Карабах
15 июня 2021 г. 21:04
В Шуше представлена композиция Музыкальное наследие и карабахские кони на Джыдыр дюзю

15 июня в Шуше при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева была представлена музыкальная композиция "Музыкальное наследие и карабахские кони на Джыдыр дюзю".

Как сообщает Report, музыкальную композицию посмотрели Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, первая леди Эмине Эрдоган.

В музыкальной композиции в сопровождении великолепного выступления карабахских скакунов, представленных Азербайджанской федерацией конного спорта, были продемонстрированы танцы балетной труппы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Ф.Амирова, Азербайджанского государственного ансамбля танца, танцевального ансамбля "Мирвари" и студентов Бакинской хореографической академии, выступления ритм-группы "Натиг". В программе прозвучали народные песни и песни композиторов Азербайджана и Турции.

В ходе мероприятия Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану были подарены одна из древнейших пород лошадей - карабахский конь "Зафар" и композиция "Харыбюльбюль". В композиции "Харыбюльбюль" два цветка харыбюльбюль, который считается символом Карабаха, соединяются и, тем самым, олицетворяют вечные дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией.

Гостям организованного в Шуше мероприятия был также подарен сборник изданий Фонда Гейдара Алиева под названием "Культурное наследие Карабаха". Сборник включает отдельные издания в области литературы, музыки, архитектуры, народного творчества и искусства ковроткачества. Гостям в связи с поездкой в Шушу были также вручены памятные медали.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada “Musiqi irsi və Qarabağ atları Cıdır düzündə” kompozisiyası təqdim olunub

Самое важное

В Шуше состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов
В Шуше состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов
15 июня 2021 г. 17:10
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
15 июня 2021 г. 15:33
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
15 июня 2021 г. 13:25
Шуша сегодня - ФОТО
ФотоШуша сегодня - ФОТО
15 июня 2021 г. 12:12
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физулинский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физулинский район
14 июня 2021 г. 15:23
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57
Президент наградил журналистов, погибших при подрыве мины в Кельбаджаре
Президент наградил журналистов, погибших при подрыве мины в Кельбаджаре
14 июня 2021 г. 14:29
Минобороны: 10 военнослужащих числятся пропавшими без вести
Минобороны: 10 военнослужащих числятся пропавшими без вести
14 июня 2021 г. 14:03
В США почтили память журналистов-шехидов
ФотоВ США почтили память журналистов-шехидов
14 июня 2021 г. 13:19
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей
12 июня 2021 г. 19:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi