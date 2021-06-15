В Шуше представлена композиция "Музыкальное наследие и карабахские кони на Джыдыр дюзю"

15 июня в Шуше при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева была представлена музыкальная композиция "Музыкальное наследие и карабахские кони на Джыдыр дюзю".

15 июня в Шуше при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева была представлена музыкальная композиция "Музыкальное наследие и карабахские кони на Джыдыр дюзю".

Как сообщает Report, музыкальную композицию посмотрели Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, первая леди Эмине Эрдоган.

В музыкальной композиции в сопровождении великолепного выступления карабахских скакунов, представленных Азербайджанской федерацией конного спорта, были продемонстрированы танцы балетной труппы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Ф.Амирова, Азербайджанского государственного ансамбля танца, танцевального ансамбля "Мирвари" и студентов Бакинской хореографической академии, выступления ритм-группы "Натиг". В программе прозвучали народные песни и песни композиторов Азербайджана и Турции.

В ходе мероприятия Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану были подарены одна из древнейших пород лошадей - карабахский конь "Зафар" и композиция "Харыбюльбюль". В композиции "Харыбюльбюль" два цветка харыбюльбюль, который считается символом Карабаха, соединяются и, тем самым, олицетворяют вечные дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией.

Гостям организованного в Шуше мероприятия был также подарен сборник изданий Фонда Гейдара Алиева под названием "Культурное наследие Карабаха". Сборник включает отдельные издания в области литературы, музыки, архитектуры, народного творчества и искусства ковроткачества. Гостям в связи с поездкой в Шушу были также вручены памятные медали.