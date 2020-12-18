В Шуше погиб российский офицер

Офицер группы разминирования скончался от полученных ранений после подрыва взрывного устройства в районе города Шуша

Офицер группы разминирования скончался от полученных ранений после подрыва взрывного устройства в районе города Шуша.

Как передает Report, об этом 18 декабря сообщило Минобороны РФ.

"При проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства", - говорится в сообщении. В результате подрыва "получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра".

Сообщается, что военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь, однако при транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм.