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В Шуше погиб российский офицер

В Шуше погиб российский офицер Офицер группы разминирования скончался от полученных ранений после подрыва взрывного устройства в районе города Шуша
Карабах
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18 декабря 2020 г. 22:42
В Шуше погиб российский офицер

Офицер группы разминирования скончался от полученных ранений после подрыва взрывного устройства в районе города Шуша.

Как передает Report, об этом 18 декабря сообщило Минобороны РФ.

"При проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства", - говорится в сообщении. В результате подрыва "получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра".

Сообщается, что военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь, однако при транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм.

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