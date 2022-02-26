В Шуше почтили память жертв Ходжалинского геноцида

По случаю 30-й годовщины Ходжалинского геноцида в Шуше была почтена память жертв кровавых событий февраля 1992 года.

По случаю 30-й годовщины Ходжалинского геноцида в Шуше была почтена память жертв кровавых событий февраля 1992 года.

Как передает Report, об этом сообщили в Шушинском государственном городском заповеднике.

На центральной площади города и перед мечетью Юхары Говхарага память жертв Ходжалинского геноцида была почтена минутой молчания. В мероприятии приняли участие специальный представитель президента Азербайджана в Шуше, представители Шушинского государственного городского заповедника, руководство и личный состав городского отдела полиции, а также руководство других государственных и частных компаний, работающих в городе.

В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го российского мотострелкового полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в осажденном городе примерно 2 500 ходжалинцев покинули город в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.

Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 граждан стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.