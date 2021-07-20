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В Шуше отметили Гурбан байрамы

В Шуше отметили Гурбан байрамы По случаю Гурбан байрамы в городе Шуша с участием военнослужащих Азербайджанской Армии проведено торжественное мероприятие.
Карабах
20 июля 2021 г. 17:05
В Шуше отметили Гурбан байрамы

По случаю Гурбан байрамы в городе Шуша с участием военнослужащих Азербайджанской Армии проведено торжественное мероприятие.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

По информации, сначала минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов Первой и Второй Карабахских войн, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступивший на праздничном мероприятии командирский состав передал военнослужащим поздравления Верховного главнокомандующего и министра обороны по случаю праздника, подчеркнул, что меры по улучшению их социально-бытовых условий постоянно продолжаются.

На мероприятии с участием военнослужащих было произведено заклание жертвенных животных, накрыты праздничные столы.

Праздничное мероприятие завершилось торжественным проходом личного состава по городу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada bayram günü qurbanlar kəsildi - VİDEO

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