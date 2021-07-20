В Шуше отметили Гурбан байрамы

По случаю Гурбан байрамы в городе Шуша с участием военнослужащих Азербайджанской Армии проведено торжественное мероприятие.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
По информации, сначала минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов Первой и Второй Карабахских войн, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Выступивший на праздничном мероприятии командирский состав передал военнослужащим поздравления Верховного главнокомандующего и министра обороны по случаю праздника, подчеркнул, что меры по улучшению их социально-бытовых условий постоянно продолжаются.
На мероприятии с участием военнослужащих было произведено заклание жертвенных животных, накрыты праздничные столы.
Праздничное мероприятие завершилось торжественным проходом личного состава по городу.