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В Шуше обнаружен новый памятник времен Карабахского ханства

В Шуше обнаружен новый памятник времен Карабахского ханства В Шуше был обнаружен новый памятник, относящийся к периоду Карабахского ханства.
Карабах
18 февраля 2022 г. 14:04
В Шуше обнаружен новый памятник времен Карабахского ханства

В Шуше был обнаружен новый памятник, относящийся к периоду Карабахского ханства.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Аббас Сеидов, выступая на республиканской научной конференции "Шуша-270: Археология, история, этнография и антропология".

"5 февраля мы получили информацию о находках в зоне строительства здания гостиницы в Шуше. Наши сотрудники сразу же отправились в Шушу в командировку для проведения археологических раскопок. Строительство гостиницы было приостановлено. В ходе исследовательских работ были обнаружены фрагменты труб, предназначенные для отвода сточных вод, относящиеся к периоду Карабахского ханства. В будущем мы планируем, что посетители строящейся гостиницы смогут увидеть археологическую находку через стекло", - сказал он.

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Версия на английском языке New monument dating back to Karabakh Khanate period discovered in Shusha
Версия на азербайджанском языке Şuşada Qarabağ xanlığı dövrünə aid yeni abidə aşkarlanıb

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