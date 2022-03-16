В Шуше начинается строительство первого жилого комплекса

Управление государственного заповедника города Шуша начинает строительство первого жилого комплекса в городе.

Управление государственного заповедника города Шуша начинает строительство первого жилого комплекса в городе.

Об этом Report сообщили в Управлении.

Отмечается, что 6-блочный жилой комплекс будет состоять из 24 зданий, и тендер проводится на строительство первых двух блоков. Жилой комплекс будет построен на участке площадью 8 гектаров в верхней части города, недалеко от знаменитой Реальной школы.

В открытом тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми, техническими возможностями и опытом. Объявление о тендере размещено на портале etender.gov.az.