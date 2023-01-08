В Шуше дороги очищены от снега, обеспечено бесперебойное движение транспорта

Проблемы на дорогах в Шуше, вызванные снегопадом, устранены.

Устранены трудности, возникшие на дорогах в результате снегопада в городе Шуша.

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report , в городе предприняты все необходимые меры для нормального автомобильного движения.

Сотрудники профильных служб очистили дороги от снега с привлечением специальной техники, после чего проезжая часть была обработана песком и солью.

В результате принятых мер обеспечено полностью бесперебойное движение транспорта по городским улицам.

Каких-либо проблем с электро- и водоснабжением из-за снега не зафиксировано.

Отметим, что с прошлой ночи в городе Шуша наблюдается интенсивный снегопад.