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В Шуше дороги очищены от снега, обеспечено бесперебойное движение транспорта

В Шуше дороги очищены от снега, обеспечено бесперебойное движение транспорта Проблемы на дорогах в Шуше, вызванные снегопадом, устранены.
Карабах
8 января 2023 г. 16:03
В Шуше дороги очищены от снега, обеспечено бесперебойное движение транспорта

Устранены трудности, возникшие на дорогах в результате снегопада в городе Шуша.

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, в городе предприняты все необходимые меры для нормального автомобильного движения.

Сотрудники профильных служб очистили дороги от снега с привлечением специальной техники, после чего проезжая часть была обработана песком и солью.

В результате принятых мер обеспечено полностью бесперебойное движение транспорта по городским улицам.

Каких-либо проблем с электро- и водоснабжением из-за снега не зафиксировано.

Отметим, что с прошлой ночи в городе Шуша наблюдается интенсивный снегопад.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada yollar qardan təmizlənib, avtomobillərin hərəkəti tam bərpa olunub

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