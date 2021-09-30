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В Шеки увековечена память шехида Отечественной войны

В Шеки увековечена память шехида Отечественной войны В поселке Челеби хан Шекинского района состоялась церемония открытия родника в память о шехиде Отечественной войны Атрафе Ганиматове.
Карабах
30 сентября 2021 г. 17:26
В Шеки увековечена память шехида Отечественной войны

В поселке Челеби хан Шекинского района состоялась церемония открытия родника в память о шехиде Отечественной войны Атрафе Ганиматове.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие депутат Милли Меджлиса Махир Аббасзаде, председатель Лачынской районной организации партии "Ени Азербайджан" Ильгар Ильясов, представители ИВ Шекинского и Лачынского районов, районных отделов Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, члены семьи шехида, ветераны и представители общественности.

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов.

Выступившие на церемонии поведали о героизме и доблести азербайджанских солдат, в течение 44 дней восстановивших территориальную целостность нашей страны, исторической победе, одержанной под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. 

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəkidə Vətən müharibəsi şəhidinin xatirəsinə tikilən bulağın açılışı olub

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