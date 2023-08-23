В Шамахы доставили останки пропавшего тридцать один год назад в селе Дашалты

Останки Бабы Микаилова, пропавшего во время Первой Карабахской войны в селе Дашалты Шушинского района, доставлены в село Гёйляр Шамахинского района.

Останки Бабы Микаилова, пропавшего во время Первой Карабахской войны в селе Дашалты Шушинского района, доставлены в село Гёйляр Шамахинского района.

Как сообщает Верхне-ширванское бюро Report, что в настоящее время в доме, где раньше жил Б.Микаилов, проходит церемония прощания с участием руководства Исполнительной власти Шамахинского района, сотрудников правоохранительных органов района, членов семьи, родственников, а также представителей общественности района.

После прощания его останки будут похоронены на кладбище села Гёйляр.

Отметим, что Микаилов Баба Балакиши оглу родился 22 сентября 1969 года в селе Гёйляр Шамахинского района.

Погиб 26 января 1992 года в ходе боев за село Дашалты Шушинского района.

После освобождения Дашалты от армянской оккупации в селе было обнаружено массовое захоронение азербайджанцев.

В ходе экспертизы было установлено, что среди них были и останки, принадлежащие Б.Микаилову.