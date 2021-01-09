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В шаге от границы с Арменией 

В шаге от границы с Арменией  Съемочная группа Информационного агентства Report при содействии Государственной пограничной службы посетила освобожденные от оккупации села Зангиланского района.
Карабах
9 января 2021 г. 12:47
В шаге от границы с Арменией 

Съемочная группа Информационного агентства Report при содействии Государственной пограничной службы посетила освобожденные от оккупации села Зангиланского района.

Ступив на родную зангиланскую землю, мы направились к пограничной заставе "Бартаз". На наших землях, некогда оккупированных врагом, гордо развевается трехцветный флаг Азербайджана. Пограничники надежно стерегут наши рубежи. В беседе с нами пограничники заверили, что больше никогда не допустят врага к нашим границам.

Мы держим путь в село Гаргулу. Нашему взору открывается унылое зрелище. Село напоминает пустошь, будто по земле прокатилось варварское племя. Армянские вандалы разрушили дома, не оставив камня на камне. Всюду видны следы совершенных армянами зверств...

Съемочная группа Report держит путь в приграничные с Арменией пункты Агкенд и Газанчи. Эти территории были освобождены от армянских оккупантов без боя в соответствии с трехсторонним соглашением от 10 ноября. Из Агкенда Кафанский аэропорт, расположенный в Сюникской области Армении, виден как на ладони. Под самыми облаками гордо реет флаг Азербайджана. Отсюда мы отправляемся в Газанчи. Путь выдался нелегким, но, ступая по Зангиланской земле, наши сердца переполнялись гордостью. Газанчи расположен неподалеку от шоссе Кафан-Герюс. Мы в шаге от границы с Арменией...

Видео: Мирджавид Эминоглу

Монтаж: Раван Новрузов

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanla sərhədin bir addımlığında

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