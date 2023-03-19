В село Талыш Тертерского района возвращается жизнь - РЕПОРТАЖ

Жизнь на территории Карабаха и Восточного Зангезура закипела спустя два с половиной года после Отечественной войны. Эти территории стали площадками для строительства и благоустройства.
Как сообщает командированный в село Талыш сотрудник Report, на днях в село были переселены 20 семей (90 человек).
Всего в селе реконструированы 20 частных домов общей площадью 2 620 квадратных метров, 20 приусадебных участков общей площадью 25 282 квадратных метра и 20 хлевов общей площадью 1 200 квадратных метров.
Напомним, что после исторической победы в Отечественной войне Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, президент Ильхам Алиев зажег первый праздничный костер на Джыдыр дюзю в Шуше. В 2022 году праздничный костер зажегся в Суговушане, а в этом году - в селе Талыш.
Сражения на стратегически важных суговушанском и талышском направлениях, а также битва за Шушу определили судьбу Отечественной войны и привели к исторической победе.