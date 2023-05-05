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В селе Туг заложен фундамент первого жилого квартала

В селе Туг заложен фундамент первого жилого квартала 5 мая в селе Туг Ходжавендского района был заложен фундамент первого жилого квартала.
Карабах
5 мая 2023 г. 18:52
В селе Туг заложен фундамент первого жилого квартала

5 мая в селе Туг Ходжавендского района был заложен фундамент первого жилого квартала.

Как сообщает Report, в церемонии закладки фундамента приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Глава государства и первая леди были проинформированы о жилом квартале.

Было сообщено, что первый жилой квартал общей площадью около 99 гектаров будет возведен в соответствии с утвержденным генеральным планом села Туг. В квартале, предусмотренном для проживания 1089 человек, на первоначальном этапе будут восстановлены 24 исторических индивидуальных дома и заново отстроены 95 домов. На последующих этапах в квартале планируется построить 244 новых индивидуальных жилых домов.

В квартале также будут функционировать школа на 360 мест, детский сад на 50 мест, торговые центры, мечеть, церковь, медпункт, аптека, спортивно-оздоровительный участок, фруктово-овощной склад. Здесь будут созданы все условия для занятости населения.

Было подчеркнуто, что строительство и восстановление ряда зданий в селе Туг – административного здания, клубно-общинного центра, школы, детского сада и 15 индивидуальных домов планируется завершить в марте 2024 года.

Глава государства заложил фундамент первого жилого квартала в селе Туг.

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Версия на английском языке Foundation stone laid for 1st residential quarter in Tugh village
Версия на азербайджанском языке Tuğ kəndində ilk yaşayış məhəlləsinin təməli qoyulub

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