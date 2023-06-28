О нас

В селе Талыш впервые за 30 лет отметили Гурбан байрамы

В селе Талыш впервые за 30 лет отметили Гурбан байрамы В освобожденном селе Талыш впервые за 30 лет отметили Гурбан байрамы.
Карабах
28 июня 2023 г. 20:45
В селе Талыш впервые за 30 лет отметили Гурбан байрамы

В освобожденном селе Талыш впервые за 30 лет отметили Гурбан байрамы.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал спецпредставитель президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов.

"Впервые за 30 лет в освобожденном от оккупации селе Талыш отметили Гурбан байрамы. По случаю праздника был произведен забой жертвенных животных, а мясо роздано семьям", - отметил Э.Гусейнов.

Эмин Гусейнов добавил к своему посту хештег #Карабах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad olunmuş Talış kəndində 30 il sonra ilk dəfə Qurban bayramı keçirilib

Другие новости из категории

МИД Азербайджана: Основным дестабилизирующим фактором в регионе Южного Кавказа являются ВС Армении
МИД Азербайджана: Основным дестабилизирующим фактором в регионе Южного Кавказа являются ВС Армении
28 июня 2023 г. 16:10
Эксперт: Наличие незаконных вооруженных формирований в Карабахе - источник серьезной угрозы
Эксперт: Наличие незаконных вооруженных формирований в Карабахе - источник серьезной угрозы
28 июня 2023 г. 09:45
Закир Гасанов: США интересует опыт Азербайджана во Второй карабахской войне
Закир Гасанов: США интересует опыт Азербайджана во Второй карабахской войне
26 июня 2023 г. 13:50
Закир Гасанов: Провокации всегда заканчивались для вооруженных сил Армении очень плохо
Закир Гасанов: Провокации всегда заканчивались для вооруженных сил Армении очень плохо
26 июня 2023 г. 13:46
Жительница: Мы приехали строить сильный и современный Лачын
ФотоЖительница: Мы приехали строить сильный и современный Лачын
25 июня 2023 г. 19:48
В Зангилане состоялось заседание рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов
ФотоВ Зангилане состоялось заседание рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов
24 июня 2023 г. 19:47
Завершился визит иностранных дипломатов в Карабах
Завершился визит иностранных дипломатов в Карабах
24 июня 2023 г. 19:34
Иностранные дипломаты побывали в селе Агалы в Зангилане
ФотоИностранные дипломаты побывали в селе Агалы в Зангилане
24 июня 2023 г. 19:13
Посол Ирана: Темпы восстановления на освобожденных территориях Азербайджана превзошли ожидания
Посол Ирана: Темпы восстановления на освобожденных территориях Азербайджана превзошли ожидания
24 июня 2023 г. 17:59
Иностранные дипломаты ознакомились с восстановительными работами в селе Забух
ФотоИностранные дипломаты ознакомились с восстановительными работами в селе Забух
24 июня 2023 г. 16:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi