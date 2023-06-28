В селе Талыш впервые за 30 лет отметили Гурбан байрамы

В освобожденном селе Талыш впервые за 30 лет отметили Гурбан байрамы.

В освобожденном селе Талыш впервые за 30 лет отметили Гурбан байрамы.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал спецпредставитель президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов.

"Впервые за 30 лет в освобожденном от оккупации селе Талыш отметили Гурбан байрамы. По случаю праздника был произведен забой жертвенных животных, а мясо роздано семьям", - отметил Э.Гусейнов.

Эмин Гусейнов добавил к своему посту хештег #Карабах.

