В селе Кенгерли Агдамского района состоялось открытие яслей-детского сада

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии яслей-детского сада в селе Кенгерли Агдамского района.

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии яслей-детского сада в селе Кенгерли Агдамского района.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован, что в яслях-детском саду на 120 мест, построенном в соответствии с современными стандартами, созданы все условия для обучения и воспитания детей, их формирования в здоровой моральной атмосфере. Все помещения оснащены необходимым оборудованием.

В яслях-детском саду будут функционировать шесть групп.

На территории дошкольного учреждения создана игровая площадка, установлены различные аттракционы и спортивные сооружения, проведена масштабная работа по благоустройству.