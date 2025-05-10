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В селе Кенгерли Агдамского района состоялось открытие яслей-детского сада

В селе Кенгерли Агдамского района состоялось открытие яслей-детского сада 10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии яслей-детского сада в селе Кенгерли Агдамского района.
Карабах
10 мая 2025 г. 15:33
В селе Кенгерли Агдамского района состоялось открытие яслей-детского сада

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии яслей-детского сада в селе Кенгерли Агдамского района.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован, что в яслях-детском саду на 120 мест, построенном в соответствии с современными стандартами, созданы все условия для обучения и воспитания детей, их формирования в здоровой моральной атмосфере. Все помещения оснащены необходимым оборудованием.

В яслях-детском саду будут функционировать шесть групп.

На территории дошкольного учреждения создана игровая площадка, установлены различные аттракционы и спортивные сооружения, проведена масштабная работа по благоустройству.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamın Kəngərli kəndində körpələr evi-uşaq bağçasının açılışı olub

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