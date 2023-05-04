В селе Джахангирбейли Зангиланского района на начальном этапе планируется расселить 1 200 человек

4 мая состоялась церемония закладки фундамента села Джахангирбейли Зангиланского района.
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Сначала был продемонстрирован видеоролик о плане развития села.
Глава государства был проинформирован о предстоящей в селе работе.
Было отмечено, что спроектированная территория села составляет 179,5 гектара. Село спланировано для проживания в перспективе 2 520 человек (573 семей).
На первоначальном этапе в селе Джахангирбейли планируется построить 242 двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных индивидуальных дома.
Было сообщено, что сначала здесь будут расселены 1 200 человек. Наряду с индивидуальными домами в Джахангирбейли планируется также строительство блочных трехэтажных зданий.
В селе будут функционировать здание школы, детский сад, административное здание, клубно-общинный центр и гостевой дом, многофункциональное здание, рыночный комплекс, спортивно-оздоровительный центр, ремесленная мастерская, медпункт, церемониальный зал, объекты общественного питания и другие учреждения.
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Джахангирбейли.