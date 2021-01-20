СБ РФ: Коммуникации в Карабахе обеспечат транзит РФ, Ирана, Турции и Грузии

Восстановление транспортных коммуникаций в Нагорном Карабахе послужит развитию международного транзита для России, Ирана, Турции и Грузии.

Восстановление транспортных коммуникаций в Нагорном Карабахе послужит развитию международного транзита для России, Ирана, Турции и Грузии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в комментарии для "Российской газеты".

Он отметил, что прекращение горячей стадии вооруженного конфликта в регионе открыло новые возможности для обеспечения мирной жизни, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между народами Армении и Азербайджана. "И такой подход уже просматривается", - подчеркнул Нургалиев, напомнив о решении по разблокировке экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе.

"В качестве приоритета установлено восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения для обеспечения перевозок в интересах Армении и Азербайджана. Воспользоваться этими коммуникациями в целях развития международного транзита смогут и соседние страны - Россия, Иран, Турция, Грузия", - сказал Нургалиев.