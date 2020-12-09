В Сальяне похоронен шехид

Прошла церемония погребения шехида Назарова Эмина Захид оглу (1992 г.р.), павшего в Отечественной войне, длившейся 44 дня и завершившейся победой Азербайджанской армии

Прошла церемония погребения шехида Назарова Эмина Захид оглу (1992 г.р.), павшего в Отечественной войне, длившейся 44 дня и завершившейся победой Азербайджанской армии.

Как сообщает аранское бюро Report, его тело, обернутое в триколор Азербайджана было привезено в село Икинджи Варлы, в котором он родился.

В церемонии приняли участие глава ИВ Сальянского района Севиндик Хатамов, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.

Э.Назаров был военнослужащим-сверхсрочником. У него остались 2 детей.