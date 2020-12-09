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В Сальяне похоронен шехид

В Сальяне похоронен шехид Прошла церемония погребения шехида Назарова Эмина Захид оглу (1992 г.р.), павшего в Отечественной войне, длившейся 44 дня и завершившейся победой Азербайджанской армии
Карабах
9 декабря 2020 г. 13:55
В Сальяне похоронен шехид
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Прошла церемония погребения шехида Назарова Эмина Захид оглу (1992 г.р.), павшего в Отечественной войне, длившейся 44 дня и завершившейся победой Азербайджанской армии.

Как сообщает аранское бюро Report, его тело, обернутое в триколор Азербайджана было привезено в село Икинджи Варлы, в котором он родился.

В церемонии приняли участие глава ИВ Сальянского района Севиндик Хатамов, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.

Э.Назаров был военнослужащим-сверхсрочником. У него остались 2 детей.

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