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В Сальяне открыли стелу в память о шехиде Отечественной войны

В Сальяне открыли стелу в память о шехиде Отечественной войны В Сальянском районе в память о шехиде Отечественной войны установлена стела.
Карабах
17 января 2022 г. 12:42
В Сальяне открыли стелу в память о шехиде Отечественной войны

В Сальянском районе в память о шехиде Отечественной войны установлена стела.

Как передает Аранское бюро Report, стела установлена в селе Йолюстю в день рождения погибшего в ходе 44-дневной Отечественной войны шехида-танкиста Бахруза Гусейнова.

В церемонии открытия приняли участие родные шехида, представители исполнительной власти района, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.

Выступавшие на церемонии рассказали о коротком, но славном и героическом жизненном пути Бахруза Гусейнова.

Бахруз Явер оглу Гусейнов родился 17 января 1994 года в селе Биринджи Варлы Сальянского района. Затем вместе с семьей переехал в селе Йолюстю. Б.Гусейнов окончил Азербайджанский технический университет.

Активно участвовал в апрельских боях 2016 года на Тертерском направлении. Ушел добровольцем на Отечественную войну. 19 октября 2020 года погиб в боях за освобождение высот вокруг села Дюдюкчу Ходжавендского района.

Награжден посмертно медалями "За Родину", "За освобождение Физули", "Отважный боец" и "За освобождение Ходжавенда".

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Версия на азербайджанском языке ФотоSalyanda şəhidin xatirəsinə ucaldılmış abidənin açılışı olub

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