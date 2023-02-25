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В России состоялся закрытый показ военного фильма "Ходжа"

В России состоялся закрытый показ военного фильма "Ходжа" Сегодня в Павильоне «Азербайджан» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) состоялся закрытый показ военного фильма «Ходжа» азербайджанского режиссера Вахида Мустафаева, приуроченный к 31-ой годовщине геноцида Ходжалы.
Карабах
25 февраля 2023 г. 17:18
В России состоялся закрытый показ военного фильма Ходжа

Сегодня в Павильоне «Азербайджан» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) состоялся закрытый показ военного фильма «Ходжа» азербайджанского режиссера Вахида Мустафаева, приуроченный к 31-ой годовщине геноцида Ходжалы.

Как сообщает российское бюро Report, выступая на павильоне, его директор Саадат Кадырова рассказала о важности передачи истории молодому поколению.

"Мы намеренно пригласили молодёжь, потому что именно они будут строить наше будущее. Мы считаем важным, чтобы молодое поколение знали не только о хороших днях истории, но и о скорбных. Эта боль в наших сердцах будет жить всегда. В ходе 44-дневной войны в Карабахе, мы ответили врагу и доказали всему мировому сообществу, что мы народ, который умеет за себя постоять и дать отпор", - заключила она.

Также на мероприятии выступил в онлайн режиме азербайджанский учёный и историк, директор Центра истории Кавказа, доцент отделения UNESCO Ризван Гусейнов.

Помимо этого, в павильоне представлена выставка картин, повествующих события, произошедшие в Ходжалы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyada “Xoca” filminin özəl nümayişi olub

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