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В рамках кампании "Справедливость к Ходжалы" подготовлена петиция

В рамках кампании "Справедливость к Ходжалы" подготовлена петиция Международная кампания "Справедливость Ходжалы" призывает всех подписать петицию во имя установления исторической справедливости и предотвращения подобных преступлений против человечества!
Карабах
24 февраля 2021 г. 14:50
В рамках кампании Справедливость к Ходжалы подготовлена петиция

В рамках инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой международной кампании "Справедливость к Ходжалы" подготовлена петиция о признании Ходжалинской трагедии актом геноцида.

Согласно сообщению Report, петиция адресована международным организациям, судам и министерствам иностранных дел различных стран.

В петиции сообщается о геноциде, учиненном армянскими вооруженными формированиями в Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, содержится требование дать правовую оценку преступлению, совершенному армянскими властями и призыв привлечь виновников к ответственности.

Международная кампания "Справедливость Ходжалы" призывает всех подписать петицию во имя установления исторической справедливости и предотвращения подобных преступлений против человечества!

Петиция доступна по ссылке:
http://justiceforkhojaly.org/petition

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Версия на азербайджанском языке “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində petisiya yaradılıb

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