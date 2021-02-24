В рамках кампании "Справедливость к Ходжалы" подготовлена петиция

Международная кампания "Справедливость Ходжалы" призывает всех подписать петицию во имя установления исторической справедливости и предотвращения подобных преступлений против человечества!

В рамках инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой международной кампании "Справедливость к Ходжалы" подготовлена петиция о признании Ходжалинской трагедии актом геноцида.

Согласно сообщению Report, петиция адресована международным организациям, судам и министерствам иностранных дел различных стран.

В петиции сообщается о геноциде, учиненном армянскими вооруженными формированиями в Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, содержится требование дать правовую оценку преступлению, совершенному армянскими властями и призыв привлечь виновников к ответственности.

Международная кампания "Справедливость Ходжалы" призывает всех подписать петицию во имя установления исторической справедливости и предотвращения подобных преступлений против человечества!

Петиция доступна по ссылке:

http://justiceforkhojaly.org/petition