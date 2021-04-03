В прошлом месяце 8 человек пострадали от противопехотных мин

В марте этого года было зарегистрировано 3 случая, в результате которых 8 человек пострадали от противопехотных мин.

В марте этого года было зарегистрировано 3 случая, в результате которых 8 человек пострадали от противопехотных мин.

Об этом Report сообщил председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов.

По его словам, в результате инцидента погибли два мирных жителя, еще шесть получили ранения, в том числе один ребенок. В марте инциденты с минами произошли на территории Агдамского и Ходжавендского районов.

Х.Сафиханов отметил, что всего за первые три месяца 2021 года от мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали 36 человек.