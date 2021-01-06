В прифронтовых районах обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы

С 1 по 5 января в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) поступило 17 обращений и в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства внутренних дел 3 обращения об обнаружении снарядов на территории Агдамс

С 1 по 5 января в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) поступило 17 обращений и в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства внутренних дел 3 обращения об обнаружении снарядов на территории Агдамского, Агджабединского, Физулинского, Геранбойского, Губадлинского, Тертерского, Ходжавендского, Зангиланского районов и города Шуша.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, на основании поступивших 20 звонков, специальные мобильные оперативные группы Агентства совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел провели 25 оперативных выходов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены 796 неразорвавшихся боеприпасов, 2 бомбы, 8 противопехотных мин, 87 противотанковых мин, 3 взрывателя противотанковых мин и 19 осколков снарядов.

Группа подрывников агентства обезвредила 491 мину и неразорвавшиеся боеприпасы, специалисты провели просветительскую работу о минной безопасности среди 80 641 человек.