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В прифронтовых районах обнаружены неразорвавшиеся армянские боеприпасы

В прифронтовых районах обнаружены неразорвавшиеся армянские боеприпасы 30 января - 1 февраля в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) поступила информация об обнаружении снарядов в Агджабединском, Ходжавендском, Геранбойском, Тертерском, Физулинском районах Азербайджане, а такж
Карабах
2 февраля 2021 г. 04:08
В прифронтовых районах обнаружены неразорвавшиеся армянские боеприпасы

30 января - 1 февраля в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) поступила информация об обнаружении снарядов в Агджабединском, Ходжавендском, Геранбойском, Тертерском, Физулинском районах Азербайджане, а также в городах Гянджа и Шуша.

Как сообщили Report в ANAMA, на основании 13 вызовов специальные мобильные оперативные группы Агентства совместно с сотрудниками МВД совершили 15 оперативных и срочно-оперативных выступлений.

В ходе поисковых операций было обнаружено 199 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ), 3 противопехотных мин, 1 противотанковых мин, 3 противотанковые мины, 4 бомбы, 2 782 патрона различного калибра, 8 пулеметных обойм (пустых) и 9 осколков разорвавшихся снарядов.

В ходе поисковых операций было проинспектировано 14 483 931 квадратных метра (1 448 га) территории, более 119 км дорог очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов, обследована 296 построек.

Также подрывная группа агентства обезвредила 231 неразорвавшихся боеприпаса (НРБ) и мин.

Специалисты провели просветительскую работу о минной безопасности среди 97 398 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəbhəyanı ərazilərdə minalar, hərbi sursatlar zərərsizləşdirildi

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