В Праге предотвращена провокация армян

Азербайджанская община, проживающая в Праге, предотвратила очередную провокацию армян

Азербайджанская община, проживающая в Праге, предотвратила очередную провокацию армян.

Как передает Report, армяне наклеили на Стену Джона Леннона в столице Чешской Республики необоснованные лозунги, призывающие остановить азербайджанскую, турецкую и израильскую армии и признать Нагорный Карабах как независимое государство.

Активисты нашей диаспоры, оперативно отреагировав на это, сорвали бумаги с лозунгами, не допустив, чтобы надписи, не отражающие реальности, пачкали Стену Леннона.

Отметим, что стена, созданная в честь легендарного члена группы “Beatles” Джона Леннона, входит в число посещаемых туристами мест в Праге. Стена, на которой отражены граффити и стихи, стала олицетворением мира и любви.