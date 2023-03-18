В поселке Суговушан заложен фундамент нового жилого квартала

18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента жилого квартала в поселке Суговушан.

18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента жилого квартала в поселке Суговушан.

Как сообщает Report, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов проинформировал главу государства о квартале.

Было сообщено, что в квартале общей площадью более двух гектаров будет построено в целом 190 квартир, включая 25 - однокомнатных, 80 - двухкомнатных, 75 - трехкомнатных и 10 - четырехкомнатных.

В квартале также предусмотрено построить футбольную, спортивную и детскую площадки, трансформаторную подстанцию и другие необходимые инфраструктурные объекты. Здесь также будут заложены широкие озеленительные полосы.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент жилого квартала.