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В поселке Суговушан заложен фундамент нового жилого квартала

В поселке Суговушан заложен фундамент нового жилого квартала 18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента жилого квартала в поселке Суговушан.
Карабах
18 марта 2023 г. 19:55
В поселке Суговушан заложен фундамент нового жилого квартала

18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента жилого квартала в поселке Суговушан.

Как сообщает Report, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов проинформировал главу государства о квартале.

Было сообщено, что в квартале общей площадью более двух гектаров будет построено в целом 190 квартир, включая 25 - однокомнатных, 80 - двухкомнатных, 75 - трехкомнатных и 10 - четырехкомнатных.

В квартале также предусмотрено построить футбольную, спортивную и детскую площадки, трансформаторную подстанцию и другие необходимые инфраструктурные объекты. Здесь также будут заложены широкие озеленительные полосы.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент жилого квартала.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSuqovuşan qəsəbəsində yeni yaşayış məhəlləsinin təməli qoyulub

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