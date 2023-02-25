В Польше почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Польше провели памятную церемонию, посвященную 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В Польше провели памятную церемонию в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, церемония была организована посольством Азербайджана в Польше при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и общественной организацией "Arts Council Azerbaijan".

Выступая на церемонии, посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова рассказала о Ходжалинском геноциде, когда в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении вероломно напали на азербайджанский город Ходжалы при поддержке бывшего 366-й мотострелкового полка советской армии и уничтожили мирный город. В результате этой бойни было убито 613 безоружных жителей города, включая 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 человек получили ранения, 1275 человек взяты в заложники, судьба 150 человек до сих пор неизвестна. Были полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей - одного из них. 56 человек были убиты с особой жестокостью.

По словам посла, произошедшее в ту ночь и являющееся нарушением прав человека и преступлением против человечности, подтверждается независимыми отчетами организации Humans Rights Watch. Помимо этого, Европейский суд по правам человека в своем решении от 22 апреля 2010 г. назвал это военным преступлением и преступлением против человечности.

В свою очередь глава общественной организации "Arts Council Azerbaijan", художник Дадаш Мамедов рассказал об организованной здесь выставке "Крик Ходжалы" (Xocalı Harayı) и его авторе Назиме Мамедове, который посвятил ходжалинской трагедии целую серию картин.