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Азербайджанские врачи оказали медпомощь армянскому жителю в поликлинике в Ханкенди

Азербайджанские врачи оказали медпомощь армянскому жителю в поликлинике в Ханкенди Сегодня в поликлинике города Ханкенди медицинским персоналом была оказана необходимая медицинская помощь первому армянскому пациенту Владимиру Майтарчяну.
Карабах
2 октября 2023 г. 18:45
Азербайджанские врачи оказали медпомощь армянскому жителю в поликлинике в Ханкенди

Сегодня в поликлинике города Ханкенди медицинским персоналом была оказана необходимая медицинская помощь первому армянскому пациенту Владимиру Майтарчяну.

Как сообщает Report, в городе Ханкенди продолжаются мероприятия по организации медицинского обслуживания.

Поликлиника, предоставляющая амбулаторные услуги, уже начала свою деятельность, в ней работает специализированный медицинский персонал, в том числе различные медицинские специалисты, 7 амбулаторных бригад и бригад скорой медицинской помощи.

В поликлинике возможно оказание хирургических, кардиологических и терапевтических услуг.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоXankəndidəki poliklinikada ilk erməni sakinə tibbi xidmət göstərilib

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