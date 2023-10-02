Азербайджанские врачи оказали медпомощь армянскому жителю в поликлинике в Ханкенди

Сегодня в поликлинике города Ханкенди медицинским персоналом была оказана необходимая медицинская помощь первому армянскому пациенту Владимиру Майтарчяну.

Сегодня в поликлинике города Ханкенди медицинским персоналом была оказана необходимая медицинская помощь первому армянскому пациенту Владимиру Майтарчяну.

Как сообщает Report, в городе Ханкенди продолжаются мероприятия по организации медицинского обслуживания.

Поликлиника, предоставляющая амбулаторные услуги, уже начала свою деятельность, в ней работает специализированный медицинский персонал, в том числе различные медицинские специалисты, 7 амбулаторных бригад и бригад скорой медицинской помощи.

В поликлинике возможно оказание хирургических, кардиологических и терапевтических услуг.