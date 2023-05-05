В первом в Гадруте жилом квартале будет построено 28 индивидуальных домов

5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки первого жилого квартала в поселке Гадрут.

5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки первого жилого квартала в поселке Гадрут.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о предстоящей работе.

Было отмечено, что первый жилой квартал будет состоять из 28 индивидуальных домов. Построенные дома будут двух-, трех-, четырех и пятикомнатными. Площадь квартир составит 70-120 квадратных метров.

Подчеркивалось, что строительство домов в инвестиционной зоне для частного сектора в поселке Гадрут осуществляет ООО PMD Group.

Глава государства заложил фундамент первого жилого квартала в поселке Гадрут.

В историческом обращении к азербайджанскому народу в связи со славной Победой в Отечественной войне президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал: "Вынужденные переселенцы хорошо знают, что мы сделаем все возможное для их возвращения на земли своих предков, мы восстановим все освобожденные от оккупации земли".

Начало строительства первого жилого квартала в Гадрутском районе является подтверждением этих слов. Закладка первого жилого квартала для гадрутцев, которые около тридцати лет живут в ожидании возвращения в родные края, еще больше приблизила их к реализации этой мечты.