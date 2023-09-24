В перуанской прессе рассказали об антитеррористических мероприятиях в Карабахе

В авторитетной перуанской ежедневной газете La Republica опубликовано интервью азербайджанского посла в Перу Мамеда Талыбова об антитеррористических мероприятиях локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана.
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Подчеркивается, что по итогам антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией с высоким профессионализмом за менее чем 24 часа, были выполнены все поставленные задачи, достигнута договоренность о полном разоружении незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе, и сдаче всего вооружения и тяжелой техники.
Также была подчеркнута важность состоявшейся 21 сентября в городе Евлах встречи с представителями армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, с целью обсуждения вопросов реинтеграции в рамках Конституции и законов Азербайджанской Республики.