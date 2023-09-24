О нас

В перуанской прессе рассказали об антитеррористических мероприятиях в Карабахе

В перуанской прессе рассказали об антитеррористических мероприятиях в Карабахе В авторитетной перуанской ежедневной газете La Republica опубликовано интервью посла Азербайджана в Перу Мамеда Талыбова касаемо антитеррористических мероприятиях локального характера, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана.
Карабах
24 сентября 2023 г. 13:34
В перуанской прессе рассказали об антитеррористических мероприятиях в Карабахе

В авторитетной перуанской ежедневной газете La Republica опубликовано интервью азербайджанского посла в Перу Мамеда Талыбова об антитеррористических мероприятиях локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Report, в интервью сообщается, что в ходе очередного теракта, совершенного незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, наряду с гражданскими лицами погибли сотрудники полиции, в целях предотвращения таких провокационных действий, получивших интенсивный характер, и восстановления конституционного строя Азербайджана в Карабахе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Подчеркивается, что по итогам антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией с высоким профессионализмом за менее чем 24 часа, были выполнены все поставленные задачи, достигнута договоренность о полном разоружении незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе, и сдаче всего вооружения и тяжелой техники.

Также была подчеркнута важность состоявшейся 21 сентября в городе Евлах встречи с представителями армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, с целью обсуждения вопросов реинтеграции в рамках Конституции и законов Азербайджанской Республики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Peru mətbuatında Qarabağdakı antiterror tədbirlərindən bəhs edilib

Другие новости из категории

Будет обеспечен выход из Карабахского региона сдавшихся армянских военных
Будет обеспечен выход из Карабахского региона сдавшихся армянских военных
24 сентября 2023 г. 14:00
Лавров: Настало время наладить мирную жизнь и укрепить доверие в Карабахе
Лавров: Настало время наладить мирную жизнь и укрепить доверие в Карабахе
23 сентября 2023 г. 21:30
МККК: По Лачынской дороге доставлено 70 тонн продовольственной помощи
МККК: По Лачынской дороге доставлено 70 тонн продовольственной помощи
23 сентября 2023 г. 20:57
В Карабахе выявлено огромное количество складов оружия и боеприпасов
В Карабахе выявлено огромное количество складов оружия и боеприпасов
23 сентября 2023 г. 19:35
Артур Агаджанов: Будущее Карабаха связано с Азербайджаном
Артур Агаджанов: Будущее Карабаха связано с Азербайджаном
23 сентября 2023 г. 13:42
Эльчин Амирбеков: Ожидаем, что армянская сторона полностью выполнит свои обязательства
Эльчин Амирбеков: Ожидаем, что армянская сторона полностью выполнит свои обязательства
23 сентября 2023 г. 13:00
Русская община Азербайджана поддерживает скорейшую реинтеграцию армянского населения Карабаха
Русская община Азербайджана поддерживает скорейшую реинтеграцию армянского населения Карабаха
23 сентября 2023 г. 09:46
Брошенная боевая позиция армян вблизи н.п. Гаракенд Ходжавендского района
ФотоБрошенная боевая позиция армян вблизи н.п. Гаракенд Ходжавендского района
23 сентября 2023 г. 08:47
МЧС Азербайджана установило палатки для армянских жителей Карабаха
ФотоМЧС Азербайджана установило палатки для армянских жителей Карабаха
22 сентября 2023 г. 22:07
Эксперт: Ряд стран ЕС поддержали Армению на заседании СБ ООН исключительно из христианской солидарности
Эксперт: Ряд стран ЕС поддержали Армению на заседании СБ ООН исключительно из христианской солидарности
22 сентября 2023 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi