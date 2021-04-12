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В парламенте Грузии проведены обсуждения по Карабаху

В парламенте Грузии проведены обсуждения по Карабаху Члены комитета заслушали исполняющего обязанности главы Службы внешней разведки Грузии Шалва Ломидзе
Карабах
12 апреля 2021 г. 17:30
В парламенте Грузии проведены обсуждения по Карабаху
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В комитете парламента Грузии по вопросам обороны и безопасности состоялись обсуждения на тему "Влияние мирного соглашения по Нагорному Карабаху на атмосферу безопасности на Южном Кавказе".

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

Члены комитета заслушали исполняющего обязанности главы Службы внешней разведки Грузии Шалва Ломидзе.

Председатель комитета Ираклий Берая заявил, что в результате достигнутого соглашения военное присутствие России на Южном Кавказе увеличилось:
Докладчик представил информацию о решении нагорно-карабахского конфликта и подробную информацию о результатах соглашения.

Директор управления аналитического управления Службы внешней разведки Гиви Туманишвили сказал, что члены комитета были ознакомлены с подготовленными анализом и оценками, были обсуждены проблемы, с которыми Грузия может столкнуться в связи с нынешней ситуацией в регионе.

08.50

Сегодня в комитете парламента Грузии по обороне и безопасности будет обсуждаться карабахский вопрос.

Как передает местное бюро Report, обсуждения будут вестись на тему "Влияние мирного соглашения по Нагорному Карабаху на обстановку безопасности на Южном Кавказе".

На заседании комитета перед депутатами в качестве докладчика выступит и.о. главы Службы внешней разведки Грузии Шалва Ломидзе.

Заседание должно пройти в закрытом формате.

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