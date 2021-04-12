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В Парке военных трофеев собраны около 150 единиц тяжелой техники и танков противника

В Парке военных трофеев собраны около 150 единиц тяжелой техники и танков противника Обнародовано число вражеской военной техники, демонстрируемой в Парке военных трофеев в Баку
Карабах
12 апреля 2021 г. 14:47
В Парке военных трофеев собраны около 150 единиц тяжелой техники и танков противника
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Обнародовано число вражеской военной техники, демонстрируемой в Парке военных трофеев в Баку.

Как передает Report, в парке экспонируется часть военной техники, захваченной во время Отечественной войны в качестве военных трофеев у врага, а в целом более 300 экспонатов, включая около 150 единиц тяжелой техники, танков, боевых машин, артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов, стрелкового оружия, военного транспорта.

Представленные экспонаты, убежища, военные казармы, информация о ходе Отечественной войны создают широкие возможности, чтобы оживить перед взором победоносные для Азербайджана сражения.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi Qənimətlər Parkında düşmənin 150-dək ağır texnika, tanklar, artilleriya qurğuları toplanıb

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