В Парке военных трофеев собраны около 150 единиц тяжелой техники и танков противника

Обнародовано число вражеской военной техники, демонстрируемой в Парке военных трофеев в Баку

Обнародовано число вражеской военной техники, демонстрируемой в Парке военных трофеев в Баку.

Как передает Report, в парке экспонируется часть военной техники, захваченной во время Отечественной войны в качестве военных трофеев у врага, а в целом более 300 экспонатов, включая около 150 единиц тяжелой техники, танков, боевых машин, артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов, стрелкового оружия, военного транспорта.

Представленные экспонаты, убежища, военные казармы, информация о ходе Отечественной войны создают широкие возможности, чтобы оживить перед взором победоносные для Азербайджана сражения.