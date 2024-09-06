В освобожденной Шуше спустя 32 года впервые сыграли азербайджанскую свадьбу

В освобожденной от оккупации Шуше спустя 32 года впервые сыграли азербайджанскую свадьбу.

В освобожденной от оккупации Шуше спустя 32 года впервые сыграли азербайджанскую свадьбу.

Как сообщает командированный в Шушу корреспондент Report, торжество было организовано в комплексе "Иса булагы".

Жених 28-летний Эльмир Мамедли является ветераном Отечественной войны, его родители уроженцы города Шуша.

Он и его избранница стали первой парой, сыгравшей свадьбу в свободной Шуше.

В беседе с корреспондентом Report Мамедли отметил, что счастлив сыграть свадьбу в родном городе.

"Пусть хранит Аллах нашего Верховного главнокомандующего. Да упокоятся души наших шехидов. Наши земли освобождены от оккупации, и сегодня мы можем проводить здесь торжества. Мне 28 лет, я ветеран Второй Карабахской войны. Мой боевой путь начался с Физули, я принимал участие в боях на Физули-Ходжавендском направлении, где был ранен", - сказал он.

Напомним, что в Шуше на данный момент постоянно проживают 177 семей (672 человека).



Фото: Самира Гасанова



