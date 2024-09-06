О нас

В освобожденной Шуше спустя 32 года впервые сыграли азербайджанскую свадьбу

В освобожденной Шуше спустя 32 года впервые сыграли азербайджанскую свадьбу В освобожденной от оккупации Шуше спустя 32 года впервые сыграли азербайджанскую свадьбу.
Карабах
6 сентября 2024 г. 18:50
В освобожденной Шуше спустя 32 года впервые сыграли азербайджанскую свадьбу

В освобожденной от оккупации Шуше спустя 32 года впервые сыграли азербайджанскую свадьбу.

Как сообщает командированный в Шушу корреспондент Report, торжество было организовано в комплексе "Иса булагы".

Жених 28-летний Эльмир Мамедли является ветераном Отечественной войны, его родители уроженцы города Шуша.

Он и его избранница стали первой парой, сыгравшей свадьбу в свободной Шуше.

В беседе с корреспондентом Report Мамедли отметил, что счастлив сыграть свадьбу в родном городе.

"Пусть хранит Аллах нашего Верховного главнокомандующего. Да упокоятся души наших шехидов. Наши земли освобождены от оккупации, и сегодня мы можем проводить здесь торжества. Мне 28 лет, я ветеран Второй Карабахской войны. Мой боевой путь начался с Физули, я принимал участие в боях на Физули-Ходжавендском направлении, где был ранен", - сказал он.

Напомним, что в Шуше на данный момент постоянно проживают 177 семей (672 человека).

Фото: Самира Гасанова

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоElmir Məmmədli: Çox xoşbəxtəm ki, toyum Şuşada keçirilir

Самое важное

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
5 сентября 2024 г. 22:49
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
5 сентября 2024 г. 22:06
В Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
ФотоВ Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
5 сентября 2024 г. 21:28
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
5 сентября 2024 г. 11:45
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
4 сентября 2024 г. 21:22
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
2 сентября 2024 г. 22:43
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
2 сентября 2024 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi