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В Огузе похоронен шехид

В Огузе похоронен шехид Похоронен военнослужащий Азербайджанской армии Замеддин Бахадур оглу Керемов, ставший шехидом в завершившейся победой Отечественной войне.
Карабах
16 декабря 2020 г. 19:54
В Огузе похоронен шехид

Похоронен военнослужащий Азербайджанской армии Замеддин Бахадур оглу Керемов, ставший шехидом в завершившейся победой Отечественной войне.

Как сообщает северо-западное бюро Report, житель села Буджаг Огузского района Замеддин Керемов (2000 г.р.) погиб в боях в направлении Муровдага.

Завернутое в трехцветный флаг тело шехида было доставлено сегодня в село Буджаг и похоронено на сельском кладбище. На похоронах присутствовали представители Исполнительной власти Огузского района, сотрудники правоохранительных органов и жители района.

З.Керемов был военнослужащим сверхсрочной службы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOğuzda şəhid dəfn olunub

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