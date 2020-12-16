В Огузе похоронен шехид

Похоронен военнослужащий Азербайджанской армии Замеддин Бахадур оглу Керемов, ставший шехидом в завершившейся победой Отечественной войне.

Похоронен военнослужащий Азербайджанской армии Замеддин Бахадур оглу Керемов, ставший шехидом в завершившейся победой Отечественной войне.

Как сообщает северо-западное бюро Report, житель села Буджаг Огузского района Замеддин Керемов (2000 г.р.) погиб в боях в направлении Муровдага.

Завернутое в трехцветный флаг тело шехида было доставлено сегодня в село Буджаг и похоронено на сельском кладбище. На похоронах присутствовали представители Исполнительной власти Огузского района, сотрудники правоохранительных органов и жители района.

З.Керемов был военнослужащим сверхсрочной службы.