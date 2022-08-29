В Огузе открыт родник в память о шехидах I Карабахской войны

В Огузе открыт родник в память о шехидах I Карабахской войны

В Огузском районе Азербайджана открылся родник в память о шехидах Первой Карабахской войны.

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В Огузском районе Азербайджана открылся родник в память о шехидах Первой Карабахской войны. Как сообщает северо-западное бюро Report, родник в селе Ягублу построен в целях увековечивания памяти Национальных героев Кероглу Рагимова, Тофига Огуза, Джумара Аллахвердиева, Нусрата Сулейманова и Тале Бабаева. Церемония открытия, в которой приняли участие официальные лица Огузского района, сельская интеллигенция, семьи шехидов, ветераны, началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана, затем минутой молчания была почтена память шехидов. Подпишитесь на наш Telegram канал