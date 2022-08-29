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В Огузе открыт родник в память о шехидах I Карабахской войны

В Огузе открыт родник в память о шехидах I Карабахской войны В Огузском районе Азербайджана открылся родник в память о шехидах Первой Карабахской войны.
Карабах
29 августа 2022 г. 16:19
В Огузе открыт родник в память о шехидах I Карабахской войны

В Огузском районе Азербайджана открылся родник в память о шехидах Первой Карабахской войны.

Как сообщает северо-западное бюро Report, родник в селе Ягублу построен в целях увековечивания памяти Национальных героев Кероглу Рагимова, Тофига Огуза, Джумара Аллахвердиева, Нусрата Сулейманова и Тале Бабаева.

Церемония открытия, в которой приняли участие официальные лица Огузского района, сельская интеллигенция, семьи шехидов, ветераны, началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана, затем минутой молчания была почтена память шехидов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоI Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə inşa edilən bulağın açılışı olub

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