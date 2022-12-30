В очередной раз обеспечен беспрепятственный проезд по дороге Ханкенди-Лачын автомобилей МККК

В очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда по дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК).

В очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда по дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК).

Как сообщает сотрудник Report , освещающий акцию протеста на указанной дороге против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, автомобили продолжили движение из Ханкенди в направлении Лачына.

В целом проехали три автомобиля. Это в лишний раз показывает, что дорога открыта для транспортных средств гуманитарного назначения.

Напомним, что экоактивисты, представители гражданского общества, НПО и волонтеры продолжают акцию протеста уже 19-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.