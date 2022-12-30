В очередной раз обеспечен беспрепятственный проезд по дороге Ханкенди-Лачын автомобилей МККК

В очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда по дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК).
Как сообщает сотрудник
В целом проехали три автомобиля. Это в лишний раз показывает, что дорога открыта для транспортных средств гуманитарного назначения.
Напомним, что экоактивисты, представители гражданского общества, НПО и волонтеры продолжают акцию протеста уже 19-й день.
В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.