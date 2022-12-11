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В очередной раз не состоялся мониторинг Азербайджана на территории размещения российских миротворцев

В очередной раз не состоялся мониторинг Азербайджана на территории размещения российских миротворцев Первичный мониторинг Азербайджана на территориях размещения российских миротворцев в связи с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых, и последствиями этого не состоялся в результате очередной провокации.
Карабах
11 декабря 2022 г. 01:11
В очередной раз не состоялся мониторинг Азербайджана на территории размещения российских миротворцев

Первичный мониторинг Азербайджана на территориях размещения российских миротворцев в связи с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых, и последствиями этого не состоялся в результате очередной провокации.

Как сообщает Report, об этом в разъяснении журналистам отметил представитель Министерства экономики Масим Мамедов.

«Мы увидели на этом месте группу агрессивно настроенной молодежи. Они воспрепятствовали прохождению нами на эти объекты, месторождения. Считаем это заранее спланированной провокацией. За этой провокацией стоят приехавшие туда Виталий Баласанян и представитель непризнанного режима Рубен Варданян.

Несмотря на обещание организовать нашу поездку, данное в результате прошлых обсуждений, российские миротворческие силы не создали нам условий для нормальной работы».

М.Мамедов отметил, что на входе второго объекта, куда они направились, также скопилась большая толпа. «Мы увидели, что, помимо объектов, они также перекрыли нам дорогу. Несмотря на переговоры, проведенные с ними представителями, руководством, командованием российских миротворческих сил, это не дало никаких результатов. Считаем это провокацией, организованной двумя сторонами», - сказал он.

Отметим, что в результате обсуждений, проведенных 3 и 7 декабря 2022 года с командованием российского миротворческого контингента, специалисты министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и ЗАО «AzerGold», должны были провести первичный мониторинг по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, и экологических и других последствий этого.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Rusiya sülhməramlılarının olduğu ərazilərdə monitorinqi növbəti dəfə baş tutmayıb

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