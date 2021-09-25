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В ОБСЕ поприветствовали встречу глав МИД Азербайджана и Армении

В ОБСЕ поприветствовали встречу глав МИД Азербайджана и Армении Сопредседатели Минской группы ОБСЕ поприветствовали первую с ноября 2020 года встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении "как знак решимости двух стран возобновить мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на содействие безо
Карабах
25 сентября 2021 г. 09:45
В ОБСЕ поприветствовали встречу глав МИД Азербайджана и Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ поприветствовали первую с ноября 2020 года встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении "как знак решимости двух стран возобновить мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на содействие безопасности, стабильности и процветанию в регионе".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посредников, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ.

Сопредседатели МГ ОБСЕ также подтвердили свою приверженность продолжению работы со сторонами для поиска всеобъемлющих решений остающихся вопросов в рамках своего мандата.

Напомним, в Нью-Йорке в кулуарах общих прений 76-й сессии Генассамблеи ООН сопредседатели Минской группы ОБСЕ провели отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении – Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, а также организовали совместные переговоры. Во встречах принял участие личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Помимо этого, 24 сентября посредники и личный представитель действующего председателя ОБСЕ встретились с заместителем генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде, чтобы проинформировать их об усилиях сопредседателей МГ ОБСЕ, приложенных в течение года, включая самые последние события в этом процессе.

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