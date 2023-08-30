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В массовом захоронении в Эдилли останки азербайджанцев были захоронены на глубине трех метров

В массовом захоронении в Эдилли останки азербайджанцев были захоронены на глубине трех метров В обнаруженном в Эдилли массовом захоронении останки убитых азербайджанцев были захоронены на глубине 3 метров.
Карабах
30 августа 2023 г. 12:11
В массовом захоронении в Эдилли останки азербайджанцев были захоронены на глубине трех метров

В обнаруженном в Эдилли массовом захоронении останки убитых азербайджанцев были захоронены на глубине трех метров.

Как сообщает Report, это нашло отражение в докладе, подготовленном Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджана Сабиной Алиевой, о пропавших без вести азербайджанцах во время Первой Карабахской войны.

В докладе отмечается, что есть информация о многочисленных массовых и индивидуальных могилах на освобожденных от оккупации территориях, в частности в Ходжавенском, Кяльбаджарском, Агдамском и Физулинском районах, а также в окрестностях города Шуша.

На сегодняшний день такие захоронения обнаружены в селах Башлыбель Кяльбаджарского района, Эдилли Ходжавендского района, Фаррух Ходжалинского района, Сарыджалы Агдамского района, Сейидахмедли Физулинского района и других населенных пунктах названных районов.

В массовом захоронении, обнаруженном в селе Эдилли Ходжавендского района на основании показаний свидетелей и материалов, собранных рабочей группой Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, останки порядка 20 убитых азербайджанцев были захоронены на глубине трех метров.

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Версия на английском языке Remains of murdered Azerbaijanis buried 3 meters deep in Edilli mass grave
Версия на азербайджанском языке Edillidə aşkar edilən kütləvi məzarlıqda qətlə yetirilmiş azərbaycanlıların nəşinin 3 metr dərinlikdə basdırıldığı məlum olub

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