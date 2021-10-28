В Москве состоялась презентация книги о шехидах 44-дневной войны

В Москве состоялась презентация книги одного из активистов азербайджанской диаспоры в России, кандидата экономических наук, доцента Айбениз Рустамовой "Стало вечной славой геройская смерть" о шехидах 44-дневной карабахской войны.

В Москве состоялась презентация книги одного из активистов азербайджанской диаспоры в России, кандидата экономических наук, доцента Айбениз Рустамовой "Стало вечной славой геройская смерть" о шехидах 44-дневной карабахской войны.

Как сообщает российское бюро Report, открывая мероприятие, проведенное с участием посольства Азербайджана в России, Союза азербайджанской молодежи России, азербайджанской диаспоры в России, а также представителей общественности двух стран, вице-президент гильдии адвокатов РФ, почетный адвокат России Ильгар Гаджиев отметил, что азербайджанская армия во главе с президентом, верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым освободила наши земли от вражеской оккупации, и мы в неоплатном долгу перед нашими шехидами за эту историческую победу.

По словам автора книги А. Рустамовой, в первом томе книге размещена информация о 577 шехидах, отдавших жизнь за освобождение оккупированных территорий: "В следующих томах этой книги мы подробно расскажем о трех тысячах наших героях. Мы не можем забыть ни одного из них. В общей сложности планируем выпустить пять томов книг, посвященных нашим шехидам".

Рустамова отметила, что независимо от места проживания нельзя забывать нашу историю, наших соотечественников, ставших шехидами за Карабах, их имена должны быть увековечены для будущего поколения.

Профессор Московского государственного университета управления Сергей Гарник рассказал, что книга о шехидах карабахской войны написана в оригинальном жанре мемуаров: "Книга содержит подробную информацию о каждом шехиде. Именно по этой причине книга чрезвычайно ценна. В книге автор с гордостью отметил, что в Азербайджане растет молодое поколение, готовое отдать жизнь за Родину. Безусловно, это плоды работы, проделанной Азербайджаном для воспитания молодежи в духе патриотизма".

Выступившие на мероприятии народный художник России Никас Сафронов, доцент Московского государственного института международных отношений Абузер Багиров, художник Рауф Мамедов, ответственный секретарь АМОР Джейхун Гусейнов, политолог Руслан Сафаров и другие рассказали о героизме азербайджанского народа в 44-дневной войне.