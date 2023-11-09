В Москве прошел фестиваль "Харыбюльбюль"

8 ноября, в Москве состоялось официальное открытие Арт-фестиваля “Хары бюльбюль”.

В Москве состоялось официальное открытие Арт-фестиваля "Харыбюльбюль".

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие было организовано по инициативе Азербайджанского молодежного объединения России и при поддержке посольства Азербайджана в РФ и представительства Фонда Гейдара Алиева.

В этом году фестиваль проводится на двух площадках: в стенах МГИМО организована выставка картин "Краски Азербайджана", а Азербайджанский культурный центр организовал мастер-классы по народному прикладному искусству и рисованию.

Председатель АМОР Джейхун Гусейнов отметил, что арт-фестиваль "Харыбюльбюль" проводится ежегодно на протяжении трех лет и с каждым годом география его охвата, количество и качество участников фестиваля растут, что является показателем возрастающего интереса к искусству, культуре и историческому наследию Азербайджана.

В МГИМО также прошла конференция "Молодежь в центре перемен: Азербайджанская динамика». Главной темой обсуждения стали изменения, произошедшие на освобожденных азербайджанских землях в карабахском экономическом районе за последние три года.

Гусейнов отметил, что основная цель конференции - донести до российской общественности информацию о проводимых на освобожденных территориях Азербайджана работах: "Мы обсудили гуманитарные, экономические, инфраструктурные, социальные проекты, которые уже реализованы или предстоит реализовать".

Руководитель отдела гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в России Тамилла Ахмедова перед началом конференции пригласила всех почтить память шехидов, павших во имя восстановления территориальной целостности нашей страны.

В своем выступлении она отметила важность сохранения памятников истории и культуры. "Особенно остро эта задача встала перед азербайджанским обществом после победного завершения 44-дневной войны и восстановления территориальной целостности Азербайджана. За годы оккупации многие священные для нашего народа, памятники истории и культуры, памятники самоидентификации азербайджанцев в Карабахе были уничтожены или серьезно повреждены. И потому вопрос максимально быстрой реставрации этих памятников был немедленно поднят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - подчеркнула она.

Ахмедова подчеркнула, что реставрация и восстановление разрушенных оккупантами памятников истории в Карабахе – один из самых приоритетных проектов в освобожденном регионе. "Фонд Гейдара Алиева под руководством первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой проводит строительные работы на освобожденных землях Карабаха, восстанавливает исторические, религиозные и культурные памятники", - рассказала представитель Фонда Гейдара Алиева.

На мероприятии выступили советник по гуманитарным вопросам посольства Азербайджана в РФ Заур Пашаев, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев, советник генерального директора компании SOCAR Rus Фархад Мамедов, заместитель торгового представителя Азербайджана в РФ Асиман Гашимли, председатель Азербайджанского клуба МГИМО Нихад Биннетзаде.

Арт-фестиваль "Харыбюльбюль" продлится до 15 ноября.