В МИД России назвали главный результат договоренностей по Карабаху

"Главный результат достигнутых в прошлом году лидерами России, Азербайджана и Армении договоренностей о полном прекращении военных действий в Карабахе - стабилизация ситуации в зоне конфликта". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД

"Главный результат достигнутых в прошлом году лидерами России, Азербайджана и Армении договоренностей о полном прекращении военных действий в Карабахе - стабилизация ситуации в зоне конфликта". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

По словам дипломата, установленная в регионе стабильность поддерживается, чему способствует российский миротворческий контингент: "Каких-либо насильственных действий мы сейчас не наблюдаем. Мелкие инциденты, которые были на начальном этапе, быстро разрешались. Еще раз подчеркну: сейчас там ситуация стабильна".

Лавров также заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ согласовали в Нью-Йорке с Баку и Ереваном возобновление рабочих поездок в регион.