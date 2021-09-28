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В МИД России назвали главный результат договоренностей по Карабаху 

В МИД России назвали главный результат договоренностей по Карабаху  "Главный результат достигнутых в прошлом году лидерами России, Азербайджана и Армении договоренностей о полном прекращении военных действий в Карабахе - стабилизация ситуации в зоне конфликта". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД
Карабах
28 сентября 2021 г. 14:31
В МИД России назвали главный результат договоренностей по Карабаху 

"Главный результат достигнутых в прошлом году лидерами России, Азербайджана и Армении договоренностей о полном прекращении военных действий в Карабахе - стабилизация ситуации в зоне конфликта". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

По словам дипломата, установленная в регионе стабильность поддерживается, чему способствует российский миротворческий контингент: "Каких-либо насильственных действий мы сейчас не наблюдаем. Мелкие инциденты, которые были на начальном этапе, быстро разрешались. Еще раз подчеркну: сейчас там ситуация стабильна".

Лавров также заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ согласовали в Нью-Йорке с Баку и Ереваном возобновление рабочих поездок в регион.

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Версия на английском языке Russian foreign minister says situation stable in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN Qarabağ razılaşmalarının əsas nəticəsini açıqlayıb: "Hazırda vəziyyət sabitdir”

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