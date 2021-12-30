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МИД РФ: Представители общественности Азербайджана и Армении планируют встречаться регулярно

МИД РФ: Представители общественности Азербайджана и Армении планируют встречаться регулярно Планируется проводить такие контакты на регулярной основе , в том числе в Азербайджане и Армении
Карабах
30 декабря 2021 г. 14:03
МИД РФ: Представители общественности Азербайджана и Армении планируют встречаться регулярно

Встреча представителей общественности Азербайджана и Армении достигла своей цели, а именно восстановления доброжелательного общения между представителями научных, творческих элит двух стран, создания благоприятного фона для последовательной нормализации отношений между странами.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Захарова отметила, что участники были едины в том, что видят роль интеллигенции в снижении градуса недоверия между азербайджанским и армянским народами. По ее словам, настрой на конструктивный диалог был продемонстрирован в том числе при обсуждении ряда гуманитарных тем, в том числе "передачи Арменией оставшихся карт минных полей".

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия поддерживает подобные начинания.

"Мы в перспективе планируем проводить такие контакты на регулярной основе, в том числе в Азербайджане и Армении", - добавила М. Захарова.

24 декабря представители общественности Азербайджана и Армении провели первую после завершения военного конфликта в Карабахе встречу в Москве.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "Azərbaycan və Ermənistan ictimaiyyəti nümayəndələrinin görüşləri müntəzəm keçiriləcək"
Версия на английском языке Moscow comments on meeting of public representatives of Azerbaijan and Armenia

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