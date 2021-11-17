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В МИД РФ призвали запустить процесс делимитации азербайджано-армянской границы

В МИД РФ призвали запустить процесс делимитации азербайджано-армянской границы Россия считает важным скорейший запуск процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.
Карабах
17 ноября 2021 г. 18:00
В МИД РФ призвали запустить процесс делимитации азербайджано-армянской границы
Мария Захарова

Россия считает важным скорейший запуск процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Последние события подтверждают всю важность скорейшего запуска процесса делимитации и последующей демаркации азербайджано-армянской границы, а также начала работы соответствующей комиссии", - заявила М. Захарова.

"Россия находится в контакте и с Азербайджаном, и с Арменией для перевода ситуации в мирное русло", - добавила официальный представитель МИД РФ.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycanla Ermənistanı sərhədin delimitasiyasına başlamağa çağırıb
Версия на английском языке Russian FM urges to launch process of delimitation of Azerbaijani-Armenian border

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